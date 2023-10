Like a Dragon: Ishin! per PlayStation e Xbox è al prezzo minimo storico con le Offerte Amazon Prime

La Festa delle Offerte Prime prosegue e in questo 11 ottobre 2023 rimane una sola giornata per sfruttare gli sconti unici proposti da Amazon Italia. Le promozioni sono veramente molte e tra i prodotti più interessanti troviamo Like a Dragon: Ishin! per PS5, PS4 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più recente è del 5%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente indicato da Amazon è 30.98€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Like a Dragon: Ishin! è il remake di un capitolo mai pubblicato fuori dal Giappone. Si tratta di uno spin-off della saga Yakuza/Like a Dragon, nel quale viaggiamo nel passato e possiamo sfruttare un nuovo sistema di combattimento basato su katana e revolver. Non manca una elaborata storia degna della saga e anche un intero minigioco di coltivazione.