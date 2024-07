Svelati i requisiti PC di Concord per la beta, dai minimi a quelli Ultra con 4K e 60 fps

In vista dell'imminente beta di Concord , gli sviluppatori di Firewalk Studios hanno svelato su X i requisiti di sistema provvisori per la versione PC , da quelli minimi per giocare decentemente in 1080p a 60 fps con i settaggi grafici al minimo a quelli per 4K, 60 fps e impostazioni al massimo.

I requisiti della beta pubblica di Concord

Minimi - 1080p, 60 fps, settaggi grafici bassi

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit (Creators Update)

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 8GB DDR4

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 6GB o AMD Radeon RX 5500 XT

Spazio di archiviazione: 30GB SSD

Un duello tra due personaggi di Concord

Raccomandati 1080p, 60 fps, settaggi grafici medi

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit (Creators Update)

CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16GB DDR4

GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 Super o AMD Radeon RX 5700 XT

Spazio di archiviazione: 30GB SSD

Performance - 1440p, 60 fps, settaggi grafici alti

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit (Creators Update)

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB DDR4

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6800 XT

Spazio di archiviazione: 30GB SSD

Ultra - 4K, 60 fps, settaggi grafici Ultra

Sistema Operativo: Windows 10 64 bit (Creators Update)

CPU: Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB DDR4

GPU: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti o AMD Radeon RX 7900 XT

Spazio di archiviazione: 30GB SSD

Come possiamo vedere, si tratta di requisiti tutto sommato abbordabili in termini di CPU e GPU. Ad esempio, basta una 4070 ti o RX 7900 XT per giocare in 60 fps in 4K e impostazioni grafiche al massimo, con la possibilità ovviamente di ottenere anche una conta dei fotogrammi ancora più alta abbassando risoluzione e settaggi.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la beta di Concord si svolgerà in due tranche con date differenti. La prima è fissata al 12 - 14 luglio e sarà disponibile solo in accesso anticipato per coloro che hanno preacquistato il gioco su PlayStation Store o Steam. La seconda è in programma per il 18 - 21 luglio e sarà aperta a tutti, senza prerequisiti particolari. In entrambe le fasi, così come nel gioco completo, sarà abilità il crossplay tra PS5 e PC. Ecco tutti i dettagli su personaggi, modalità e mappe presenti in questa versione di prova.