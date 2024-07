Dragon Ball Z: Kakarot è un successo enorme, nuovo traguardo di vendite annunciato da Bandai Namco

Bandai Namco ha annunciato il nuovo risultato raggiunto da Dragon Ball Z: Kakarot in termini di vendite, che certificano lo status di grande successo per il gioco in questione, il quale ha superato gli 8 milioni di copie vendute.

Questo conferma in verità una tendenza: i recenti giochi di Dragon Ball hanno tutti raggiunto notevoli risultati sul mercato, diventando tutti dei blockbuster di enorme calibro nel corso degli anni.

Tanto per avere un'idea, Dragon Ball Xenoverse 2 ha raggiunto i 10 milioni di copie vendute con dati aggiornati ancora all'anno scorso, così come Dragon Ball FighterZ, mentre il primo Dragon Ball Xenoverse era arrivato addirittura a 14 milioni.