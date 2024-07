Le offerte anticipate del Prime Day includono vari modelli di Router wi-fi mesh Amazon eero con sconti enormi

Le promozioni anticipate del Prime Day

La prima proposta di Amazon Italia è il Router/extender mesh Wi-Fi Amazon eero, un kit da 2 pezzi che permettono di ampliare il segnale Wi-Fi 5 fino a 280 metri quadrati. La promozione propone uno sconto del 39%. Vediamo poi anche il Router wi-fi mesh Amazon eero 6 con extender che supporta anche il Wi-Fi 6, sempre per una copertura fino a 280 m2 e supporto a Ethernet 500 Gbps. In questo caso lo sconto sale fino al 41%. Se siete in cerca di modelli più recenti, potete optare per il modello 2022 Router wi-fi mesh Amazon eero 6+ con amplificatore. In questo caso supporta Ethernet 1,0 Gbps e Wi-Fi 6 con copertura da 280 metri quadrati. Lo sconto è del 47%. Per chi ha esigente ancora più grandi, è possibile optare per un Sistema di router Wi-Fi 6 mesh Amazon eero Pro 6 con Hub per Casa Intelligente Zigbee integrato. La copertura in questo caso è fino a 380 metri quadrati con un set da due dispositivi. Supporta Ethernet 1,0 Gbps e Wi-Fi 6. Lo sconto è del 55%. Se avete bisogno di velocità di connessione elevate, potete optare per il Router wi-fi mesh Amazon eero Pro 6E (con secondo dispositivo incluso) che assicura Ethernet 2,5 Gbps, Wi-Fi 6E e copertura da 380 metri quadrati. Lo sconto è del 43%. Chiudiamo la lista di promozioni con il set Ring Indoor Camera (2ª gen.) di Amazon + Router wi-fi mesh Amazon eero 6, che permettono di posizionare una videocamera con microfono che permette di parlare a due direzioni. Il router invece supporta Wi-Fi 6 con una copertura da 140 metri quadrati e velocità fino a 900 Mbps. Lo sconto è del 44% Tutte queste promozioni scadono il 15 luglio alle 11:30, ora italiana.