GeForce NOW non va in vacanza: 22 giochi arrivano a luglio con The First Descendant, Wuthering Waves e altri

NVIDIA continua ad essere decisamente attiva con il suo servizio GeForce NOW in questi periodo estivo, con l'annuncio di ben 22 nuovi giochi in arrivo nel catalogo nel corso del mese di luglio, tra i quali troviamo The First Descendant, Wuthering Waves, Once Human e tanti altri.

Il primo GFN Thursday del mese di luglio porta subito una grande quantità di nuovi titoli alla libreria di GeForce NOW, compresi 4 titoli che si uniscono alla piattaforma già da questa settimana.

Da notare, peraltro, come oltre 850 giochi su GeForce NOW fanno parte dei Saldi Estivi di Steam attualmente in corso, cosa che rappresenta un vantaggio interessante per chiunque fosse interessato all'acquisto.