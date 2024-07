EA Sports FC 24 è alla base degli allenamenti condotti a Berlino da EA Sports FC FUTURES, ecco in che modo

EA SPORTS FC FUTURES ha concluso con successo l'UEFA Festival of Football event a Berlino , realizzato in collaborazione con adidas e la UEFA, durante il quale ha permesso a oltre 50 ragazzi e ragazze del luogo di partecipare a sessioni di allenamento. Tanti giovani hanno così scoperto le bellezze del calcio tramite interessanti esercitazioni.

Come funzionano gli allenamenti della FC FUTURES Academy

Queste esercitazioni hanno avuto luogo alla Home of adidas Football nella Fan Zone di UEFA EURO 2024 e si sono occupate di aiutare i giovani a sviluppare la propria velocità d'azione, ispirandosi alla reintroduzione da parte di adidas delle scarpe da calcio F50, presenti in EA SPORTS FC 24. Queste scarpe sono ritornate in campo dopo nove anni di pausa, con una tecnologia migliorata costruita per aiutare gli atleti ad andare ancora più veloci, dando il meglio di sé.

Per la gioia dei giovani partecipanti, l'ambassador di FC FUTURES e adidas Ian Wright era presente durante gli allenamenti e ha condiviso le proprie esperienze sportive, raccontando anche quanto le iniziative come FC FUTURES siano importanti per il mondo del calcio.

Ricordiamo inoltre che la Home of adidas Football si trova di fronte al Reichstag e sarà aperta durante tutta la durata del torneo. Si tratta di un'area di 18.000 m² che permette agli appassionati di condividere in tanti modi la propria passione per il calcio, compresa ovviamente la possibilità di giocare a EA SPORTS FC 24 in un torneo ovviamente a tema UEFA EURO 2024.