Death Stranding 2: On the Beach potrebbe essere mostrato al Tokyo Game Show 2024

Questo dettagli, se sommato a un tweet di Hideo Kojima , ci spinge a pensare che Death Stranding 2: On the Beach potrebbe ricevere una presentazione proprio in tale sede.

Come vi abbiamo segnalato, il Tokyo Game Show 2024 ha annunciato la lista completa delle compagnie che saranno parte dell'evento nipponico. Sony Interactive Entertainment sarà presente in fiera con uno stand per la prima in cinque anni.

Tokyo Game Show 2024 ci permetterà di vedere Death Stranding 2: On the Beach?

Kojima, come potete vedere qui sotto, ha condiviso un semplice tweet nel quale mostra la locandina del Tokyo Game Show 2024 senza alcun tipo di commento a supporto. Questo fa pensare che sia una sorta di suggerimento della sua presenza durante l'evento. Ovviamente è una supposizione e la sua presenza non significherebbe in automatico che abbia qualcosa da mostrare.

Il fatto però che Sony Interactive Entertainment sia presente allo show dopo anni fa alzare la testa. Ricordiamo infatti che la compagnia non ha avuto uno stand fisico sin dal 2019, pochi mesi prima di pubblicare il primo Death Stranding. Inoltrein tale occasione

Ora, con la possibilità che Kojima sia presente in fiera e il fatto che Death Stranding 2: On the Beach sia previsto per il 2025 (inizio anno forse?) pare possibile che Sony voglia usare la fiera per pubblicizzare al proprio pubblico giapponese un grande gioco giapponese in arrivo.

Inoltre, Xbox non sarà presente allo show, quindi è improbabile che Kojima voglia ripresentare il misterioso horror OD sviluppato col supporto di Microsoft.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali in merito.