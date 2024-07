L'Epic Games Store ha svelato il gioco gratuito dell'11 luglio: vediamo di cosa si tratta

Come sempre, una volta reclamato il gioco gratuito e aggiunto alla vostra libreria sarà vostro per sempre. Dovrete solo scaricarlo e giocare, senza alcun tipo di limite di tempo o necessità di avere abbonamenti.

Che tipo di gioco è Floppy Knights

Floppy Knights è un gioco strategico a turni a base di carte. Protagonista della vicenda è Phoebe che dispone di un braccio robotico chiamato Carlton. La ragazza è una inventrice e sta cercando di risparmiare per lasciare la casa dei genitori: in suo aiuto vengono i Floppy Knights del titolo.

Una scena di combattimento in Floppy Knights

Floppy Knights propone un sistema di gioco strategico costruito sulle carte. Possiamo muovere all'interno di arene a caselle i nostri guerrieri e usare le nostre carte per farli agire in combattimenti contro varie creature. Ci sono diversi tipi di mazzi, come quello vegetale che si fonda sul supporto e quello teppista che punta sulla rapidità e sulla furtività. Possiamo decidere come approcciare l'azione in modo tattico personalizzando le nostre possibilità d'azione con le carte.

I requisiti minimi sono:

Sistema operativo: Windows 10 o successivi

Processore: Intel H81 core i3 4130T 2.90GHZ (dual core)

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel HD 4400

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

