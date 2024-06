Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 in tante nuove immagini pubblicate per errore

L'azienda australiana Harvey Norman ha pubblicato in anticipo le immagini di Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6, i nuovi smartphone pieghevoli che saranno presentati durante il prossimo evento Unpacked di Samsung del 10 luglio 2024. Le immagini sono state prontamente raccolte dal sito tedesco WinFuture e danno conferme circa il design trapelato dai render dei mesi passati.

Notiamo così bordi meno arrotondati rispetto ai modelli precedenti dei pieghevoli Samsung e linee più "taglienti" e spigolose soprattutto per Fold6, probabilmente per avvicinarsi al design di S24 Ultra. Meno scontato il design del display esterno di Z Flip6 che, a dispetto di alcune indiscrezioni, pare molto simile a quello del modello dello scorso anno.

Per quanto riguarda i colori, nuova la colorazione gialla per il Flip e quella rosa per il Fold. Meno certezze arrivano invece per le specifiche tecniche: il processore di tutti i pieghevoli della famiglia dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 3, accompagnato da 12 GB di RAM, e 256 GB e 512 GB di spazio di archiviazione, che nel caso di Z Fold6 dovrebbe salire fino a 1 TB.

Le diverse colorazioni di Samsung Galaxy Z Flip6 (fonte: WinFuture)

Due le fotocamere principali per Z Flip6, con la nuova grandangolare da 50 MP, mentre ne troviamo tre su Z Fold6 che, oltre alla 50 MP e alla 13 MP ultra grandangolare, dovrebbe contare anche la 10 MP con il tele 3x. Lato batteria, c'e un interessante miglioramento per Z Flip6, che dovrebbe abbandonare la 3.700 mAh montata sul modello che l'ha preceduto, per passare a una più capiente 4.000 mAh senza modifiche di spessore. Lo sappiamo grazie all'FCC.

Le colorazioni di Samsung Galaxy Z Fold6 (fonte: WinFuture)

Per i prezzi si parla di una partenza di 1.899 euro per Z Fold6 e di 1.099 euro per Z Flip6, ma ne sapremo di più tra qualche giorno. È infatti ufficiale che il 10 luglio si terrà il Galaxy Unpacked a Parigi: oltre ai dispositivi pieghevoli, Samsung annuncerà anche i nuovi Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 7 Ultra, che includeranno molte funzionalità simili a quelle dell'Apple Watch. Sarà probabilmente svelata anche la variante economica Galaxy Watch FE. Un altro prodotto molto atteso dagli utenti è il primo anello smart dell'azienda. Il Galaxy Ring offrirà funzionalità avanzate per la salute e capacità sportive simili all'anello smart Oura.