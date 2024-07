Annunciata la closed beta di Age of Mythology: Retold, ecco le date e come partecipare

Per l'esattezza i server saranno online a partire dalle 19:00 italiane di venerdì 12 luglio e chiudreanno domenica 14 luglio alle 08:59. L'accesso ai test sarà aperto a tutti coloro che hanno preordinato o preordineranno in tempo la Premium Edition del gioco. Questa versione costa 49,99 euro (contro i 29,99 euro della standard) e include l'accesso anticipato di una settimana al gioco (quindi il 28 agosto), e i pacchetti "Nuova Divinità: Freyr" e "Legacy - Ritratti delle divinità", nonché l'Espansione 1 e 2 che arriveranno dopo il lancio con contenuti a tema con nuovi pantheon di divinità.

Age of Mithlogy: Retold arriverà il prossimo settembre, ma sarà possibile provarlo in anticipo tra pochissimi giorni. Tramite il sito di Age of Empires, è stata infatti annunciata una closed beta che si svolgerà questo weekend.

Cosa include la closed beta?

Stando alle informazioni condivise, coloro che parteciperanno alla closed beta di Age of Mithology: Retold avranno accesso al Tutorial per imparare le basi del titolo o rinfrescarsi la memoria nel caso lo abbiamo già giocato in passato.

Un combattimento in Age of Mythology: Retold

Una volta fatto potrete testare le vostre abilità nella modalità Skirmish o nei match multiplayer (in questo caso limitato a 8 giocatori), che si svolgeranno in una rotazione di mappe standard. Inoltre, sarà possibile provare tre dei quattro pantheon che saranno disponibili al lancio, ovvero quelle delle divinità greche, norrene ed egiziane. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al sito ufficiale, a questo indirizzo.

Vi ricordiamo che il lancio di Age of Mythology: Retold è fissato al 4 settembre su PC e Xbox Series X|S. Lo stesso giorno, il titolo sarà disponibile anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.