Annunciati i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio, scopriamo quali sono

Prima di passare in rassegna l'elenco completo delle nuove aggiunte, vi ricordiamo che i giochi di PS Plus Extra e Premium sono accessibili agli iscritti di questi due tier sono per il periodo in cui permangono nel catalogo del servizio, al contrario di quelli offerti ogni mese con l'abbonamento Essential, che saranno vostri per sempre e fruibili fintantoché avrete un abbonamento attivo.

Come da programma, Sony ha presentato oggi la line-up al completo dei nuovi giochi PS4 e PS5 che andranno ad arricchire il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo martedì 16 luglio , confermando le indiscrezioni spuntate in rete nelle scorse ore.

I nuovi giochi di luglio di PlayStation Plus Extra e Premium

Senza ulteriori indugi, iniziamo con i giochi di luglio di PlayStation Plus Extra (disponibili anche per gli abbonati a Premium), che questo mese includono Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion e Remnant 2, due aggiunte sicuramente molto interessanti. Ecco la lista al completo:

Remnant 2 - PS5

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - PS4 e PS5

Mount & Blade 2: Bannerlord - PS4 e PS5

The Jackbox Party Pack 9 - PS4 e PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous - PS4 e PS5

No More Heroes 3 - PS4 e PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition - PS4

Deadcraft - PS4

Steep - PS4

Uno dei pericolosi nemici che popolano il mondo di Remnant 2

Proseguiamo con i giochi esclusivi per gli abboanti a Premium, che includono alcuni grandi classici come Ratchet & Clank: L'altezza non conta e titoli PS VR2 come Job Simulator.

Job Simulator - PS VR2

Summoner - PS4 e PS5

Ratchet & Clank: L'altezza non conta - PS4 e PS5

Jeanne d'Arc - PS4 e PS5

Come accennato in precedenza, i titoli sopraelencati saranno disponibili a partire dalla mattina del 16 luglio. Ne approfittiamo per ricordarvi che siete ancora in tempo per riscattare i giochi di luglio di PlayStation Plus Essential. Che ne pensate delle novità di questo mese? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di diverso?