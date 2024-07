Da Gamestop arrivano i manga: tutti i dettagli sui primi negozi che li venderanno

Gamestop ha annunciato un'importante novità, che farà felice molte persone: venderà anche i manga. Come avrete capito, la rinomata catena di negozi, specializzata in videogiochi e cultura nerd in generale, inizierà a vendere le migliori opere a fumetti provenienti dal Giappone, in particolare quelle più amate dai lettori di oggi.

Parliamo ad esempio di L'Attacco dei Giganti, Chainsaw Man, Dragon Ball Super, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Demon Slayer e tanti altri ancora. Di seguito trovate l'elenco completo dei primi manga che saranno acquistabili presso alcuni negozi selezionati, divisi per editore.