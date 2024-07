Steelseries presenta le nuove cuffie Arctis Nova 5 e l'app dedicata con più di 100 preset audio

Il nuovo headset è stato pensato appositamente per il gaming su console Xbox, PlayStation, Nintendo Switch e PC con la connessione che avviene tramite un dongle USB-C compatto per collegarsi a tutti queste piattaforme. Le cuffie inoltre vantano dei driver magnetici al Neodimio progettati su misura, che garantiscono un sonoro estremamente dettagliato, alti cristallini e bassi profondi.

Le altre caratteristiche

Arctis Nova 5, inoltre, include la funzione Quick-Switch Wireless, che consente di passare in un attimo dalla connessione wireless 2.4 Ghz al Bluetooth 5.3 con la semplice pressione di un tasto, utile soprattutto quando si deve rispondere al volo a una telefonata.

Le cuffie Arctis Nova 5

Un altro punto di forza di questo modello è il microfono ClearCast 2.X, dotato di un nuovo chipset ad alta larghezza di banda che supporta l'audio a 32KHz/16Bit, garantendo comunicazioni cristalline, e dotato dalla cancellazione del rumore Sonar AI-Powered su PC. Le Arctis Nova 5, inoltre, promettono una durata della batteria di circa 60 ore e tramite la ricarica rapida USB-C è possibile utilizzarle per circa 6 ore con soli 15 minuti di carica.

Come accennato in apertura, l'headset è accompagnato da un'app dedicata che offre la possibilità di attivare in un attimo uno tra gli oltre 100 preset audio specifici dedicati ad altrettanti giochi, realizzati meticolosamente da ingegneri audio, sviluppatori e pro player. Il Sonar Audio Software Suite, inoltre, offre un equalizzatore parametrico di livello professionale, tramite il quale i giocatori possono personalizzare sotto qualsiasi punto di vista la loro esperienza sonora, dall'audio di gioco a quello della chat di gruppo e del microfono.

Le Arctis Nova 5 sono disponibili ora al prezzo di 139,99 euro presso i rivenditori selezionati, come MediaWorld e GameStop, e sul sito ufficiale di SteelSeries, a questo indirizzo.