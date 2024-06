Once Human abbiamo provato il survival che sembra uscito da Stranger Things

Di giochi più o meno fuori di testa nel corso degli ultimi mesi ne abbiamo sondati a decine, dal tanto atteso DokeV fino ovviamente anche a Palworld, ma nulla di quanto esperito fino a questo momento sembra in grado di avvicinarsi al grado di pazzia anelato dagli artisti di Starry Studio. Questa compagnia cinese, facente parte della batteria di NetEase, sembra aver ficcato dentro un frullatore dozzine di ispirazioni diverse prima di premere il pulsante dell'accensione. Atmosfere alla Stranger Things? Meccaniche da sparatutto survival? Raid da affrontare in gruppo? Poteri in stile Control di cui impadronirsi? Strane creature volenterose di aiutare il giocatore? Non importa cosa stiate cercando: in Once Human lo troverete sicuramente.

Lo scopo principale dei giocatori, nel pieno rispetto della tradizione, è quello di sopravvivere : è necessario procurarsi cibo e acqua, meglio se non contaminati, nonché tutte le risorse necessarie per cavarsela in una società post-apocalittica in cui sono incidentalmente sorte una serie di fazioni che perseguono gli scopi più disparati. Ovviamente tocca dunque aspettarsi le classiche meccaniche legate al crafting, l'ottenimento di armi di potenza e rarità crescente, ma anche l'ausilio di oggetti fantascientifici in stile Fringe che sono proprio il frutto delle ricerche governative svolte attorno alla Silver Door.

Giusto un'ora di gameplay

Gli sviluppatori hanno messo a nostra disposizione una versione piuttosto avanzata per permetterci di saggiare qualche punto d'interesse specifico: è evidente che si comincerà l'avventura accompagnati da risorse di fortuna, e non con l'AK-47 e il fedele RPK che ci hanno permesso di sterminare orde di devianti. Strutturalmente, l'esperienza si snoda attorno a un classico nucleo da sparatutto in terza persona, ritagliando uno spazio anche per le armi in corpo a corpo e soprattutto per un sistema di schivate che è indispensabile per sopravvivere alle battaglie più impegnative. Vista l'ambientazione, non mancano anche poteri psichici in stile Jesse Faden - l'eroina di Control, per intenderci - e una serie di folli gadget che sembrano sbucati fuori da una puntata di Fringe.

Si tratta di uno sparatutto in terza persona, survival, legato a meccaniche di crafting e a dinamiche paranormali

Chiunque abbia esperienza con altri esponenti del survival ambientati in un mondo condiviso saprà perfettamente cosa aspettarsi: aprendo la mappa, davvero enorme, si possono notare tonnellate di punti d'interesse legati a specifiche ricompense, ma anche eventi mondiali ed eventi pubblici a tempo limitato pensati per calamitare l'attenzione dei giocatori. Il primo che abbiamo visitato era una piccola roccaforte pattugliata da un immenso boss: non bisognava fare altro che abbatterlo focalizzando il fuoco sui punti deboli, stando molto attenti agli "zombi" che evocava in suo soccorso, per poi scandagliare l'area in cerca di due forzieri pieni zeppi di risorse.

C'è da dire che esplorando il mondo post-apocalittico ci si imbatte in situazioni davvero assurde: percorrendo una strada a bordo di una moto, ci siamo imbattuti in una sorta di autobus ormai trasformatosi in un gigantesco incubo-ragno impegnato a travolgere qualsiasi cosa gli si parasse a tiro. Aspettando il momento preciso in cui riposava le zampe, è possibile salire a bordo, di fatto trasformandolo in un utilissimo mezzo di trasporto improvvisato volto a coprire enormi distanze in brevissimo tempo. Certo l'unico problema è che non si può decidere dove andare, ma per il resto si tratta di un'ottima cavalcatura...

Gli scontri con i boss ricordano esperienze quali The Division o Destiny

L'ultima attività che abbiamo potuto testare si trovava in corrispondenza di un immenso Monolito e non era altro che lo scontro con un Grande Essere, uno dei passaggi essenziali per "completare" l'avventura. Si trattava del Foul Shadowhunter, una specie di gelatina gialla che manteneva uniti vari pezzi fra cui anche mitragliatori e lanciarazzi; la struttura dello scontro ricalca quella della maggior parte delle meccaniche che si incontrano sul fronte degli shooter cooperativi, dagli immancabili "add" da mietere fino agli obiettivi da distruggere per renderlo vulnerabile, per arrivare infine all'incessante scarica di pallottole necessarie per metterlo a tacere una volta per tutte.