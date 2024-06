The King of Fighters All-Star sta per chiudere i battenti, verrà rimosso da App Store e Google Play

Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, la chiusura potrebbe in realtà essere dovuta anche alla mancanza di nuovi personaggi adattabili all'esperienza , ma immaginiamo che dietro la decisione di Netmarble ci siano in primo luogo ragioni puramente commerciali.

Netmarble ha annunciato che The King of Fighters All-Star sta per chiudere i battenti : lo spin-off mobile ispirato alla celebre serie SNK verrà rimosso da App Store e Google Play il prossimo 30 ottobre, ma già da ora gli acquisti in-app risultano inibiti.

Un lungo tragitto

Come detto, The King of Fighters All-Star ha fatto il proprio debutto su iOS e Android nel 2019, ottenendo subito riscontri entusiastici da parte dei tantissimi appassionati dell'universo creato da SNK con i suoi più celebri picchiaduro.

La chiusura del titolo Netmarble arriva in un periodo non facile per i live service, che siano di derivazione mobile o meno: negli ultimi mesi abbiamo già assistito alla rimozione di diversi giochi e si tratta purtroppo di un trend che difficilmente è destinato a esaurirsi a breve.

Peraltro The King of Fighters All-Star non è stato purtroppo sostituito da prodotti migliori, come dimostra la nostra recensione di SNK: All-Star Brawl, un banale gacha dotato di una struttura ampiamente già vista e in pratica privo di qualsivoglia meccanica di gameplay.