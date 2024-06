SNK: All-Star Brawl ripropone il crossover fra le serie di The King of Fighters, Fatal Fury e Art of Fighting, ma stavolta ci sono anche Samurai Shodown, Metal Slug e altri brand.

Le produzioni SNK hanno ormai da vent'anni trovato una dimensione ideale nel concetto di crossover, quando lo studio giapponese ha immaginato che i personaggi dei suoi celebri picchiaduro a incontri, ma anche quelli provenienti da altre tipologie di esperienza, condividessero il medesimo universo narrativo e potessero dunque incontrarsi e scontrarsi. SNK: All-Star Brawl è il nuovo gacha free-to-play disponibile su iOS e Android e prova a estendere questi confini attingendo anche a linee temporali differenti e inserendo nel proprio roster personaggi provenienti da serie come Samurai Shodown, Metal Slug, e The Last Blade. Il risultato finale è appunto un "all-star", ma al di là di questo aspetto vale la pena di scaricare il gioco?

Un gameplay privo di sorprese Se è vero che i meccanismi gacha più invasivi sono considerati il male assoluto in ambito videoludico, combinarli con le dinamiche di quello che alla fine si rivela un banalissimo autobattler produce un concentrato di negatività difficile da uguagliare, e SNK: All-Star Brawl si spinge senza troppi timori proprio in un territorio così brullo e contorto. In questo caso non sono tanto le evocazioni il problema, anzi il roster ricco ma tutt'altro che infinito presente pone dei chiari limiti rispetto a fenomeni che ben conosciamo, sebbene a partire più o meno dal settimo capitolo della campagna l'impianto free-to-play cominci a presentare un po' il conto ponendo qualche ostacolo rispetto a una progressione fin lì agevolissima. No, la questione è tutta legata al gameplay, o meglio alla sua quasi totale mancanza. Al di là dello schieramento dei sei personaggi che andranno a comporre la vostra squadra e alle tradizionali meccaniche legate al loro potenziamento, durante le battaglie vere e proprie il vostro intervento sarà quasi del tutto irrilevante, visto che gli attacchi si svolgeranno automaticamente e tutto ciò che potrete fare è attivare una singola mossa speciale non appena il relativo indicatore è carico. Uno dei primi scontri della campagna di SNK: All-Star Brawl Avete presente ciò di cui abbiamo parlato nella recensione di Street Fighter: Duel? Ecco, in SNK: All-Star Brawl sono presenti gli stessi problemi, ma in maniera amplificata, nel senso che finirete per toccare lo schermo un'unica volta, o al massimo un paio, durante i combattimenti. A questo punto tanto vale toccare il famigerato pulsante "auto" e lasciare che il gioco faccia tutto da sé, tenendo rigorosamente la velocità dell'azione a 3X.

Tecnica e struttura: piacevole ma già visto L'impianto su cui si basa l'esperienza di SNK: All-Star Brawl è insomma davvero modesto, ma cosa è stato costruito attorno a esso? Anche dal punto di vista strutturale le sorprese sono poche, con un'interfaccia orientaleggiante e dunque particolarmente affollata di notifiche e voci da controllare di continuo, un paio di sezioni alternative (una, più carina, con grafica bitmap) ma nulla di davvero sostanziale al di là dei confini della campagna. Il risultato di un'evocazione andata bene in SNK: All-Star Brawl Passando invece agli aspetti tecnici, il design dei personaggi è interessante, ma abbiamo il concreto sospetto che gli sviluppatori abbiano utilizzato l'intelligenza artificiale per creare determinate animazioni e ottenere in tal modo un aspetto molto dinamico, colorato e invitante: al netto di una colonna sonora estremamente generica, il gioco è in effetti un gran bel vedere e i personaggi eseguono sullo schermo tutte le loro mosse più famose.

Conclusioni Versione testata iPhone Digital Delivery App Store, Google Play Prezzo Gratis Multiplayer.it 5.0 Lettori ND Il tuo voto SNK: All-Star Brawl offre un'esperienza molto piacevole da vedere e strapiena di personaggi ben noti ai tanti fan dei picchiaduro nati ai tempi del Neo Geo, ma davvero povera e inconsistente quando si passa al gameplay: l'interazione è ridotta al minimo e l'impianto automatizzato azzera qualsivoglia variabile legata alle capacità dell'utente, andando a presentare il conto con i suoi paywall esattamente nei tempi e nei modi desiderati dagli sviluppatori.