Lo sviluppo di Hollow Knight Silksong è problematico? Ecco cosa ne pensa un lead playtester

Considerando l'interminabile attesa e il fatto che non si sia visto nemmeno in questa ricca mandata di eventi estivi, comincia a serpeggiare l'idea che Hollow Knight Silksong sia in "development hell", ovvero che stia attraversando uno sviluppo problematico, ma secondo un noto playtester che ha lavorato al primo capitolo questo è molto improbabile.

Il personaggio in questione, noto come Graig sul canale Discord dedicato, ha riferito nelle ore scorse che "letteralmente so per certo che non si trova in uno sviluppo problematico", riferendosi a Hollow Knight Silksong, e la questione è stata presa in considerazione visti i collegamenti confermati tra il tester in questione e Team Cherry.

"Ogni ciclo di sviluppo, da sempre", funziona in questo modo, dice Graig: "Si stabiliscono delle date internamente e si mancano tutte le volte. È letteralmente una parte standard dello sviluppo", ha spiegato il tester.