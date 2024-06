Hollow Knight è gratis con Nintendo Switch Online per una settimana, c'è chi pensa a novità su Silksong

Nel caso ovviamente non l'abbiate già fatto in precedenza, cosa a questo punto piuttosto probabile: in ogni caso, Hollow Knight può anche essere acquistato con un sostanzioso sconto del 50% in questi giorni, che porta il prezzo a 7,49 euro su Nintendo Switch.

Il gioco è molto lungo e impegnativo, ma una settimana intera di tempo per provarlo gratuitamente consente davvero di approfondire la conoscenza del titolo ben oltre le normali finestre temporali offerte dalle demo, portando forse anche alla possibilità di giocarlo tutto in questo periodo di prova offerto.

La nuova prova offerta agli abbonati di Nintendo Switch Online in Europa è di quelle d'eccezione: si tratta infatti di Hollow Knight , che potrà essere giocato gratis per una settimana intera, dal 6 al 12 giugno, da tutti coloro che hanno la sottoscrizione al servizio online di Nintendo.

In molti ci vedono un indizio su un annuncio per Silksong

Il gioco ha bisogno di ben poche presentazioni: sviluppato da Team Cherry, si è imposto dal nulla come uno dei migliori metroidvania in assoluto e non è cosa da poco, se si pensa alla quantità di titoli che affollano il genere ibrido in questione e anche la qualità di molti di questi.



Tutto questo successo ha portato a un'aspettativa spasmodica per il suo seguito, annunciato ormai diversi anni fa e la cui attesa lunghissima è diventata una sorta di meme: Hollow Knight Silksong rimane sempre tra i giochi più attesi di molti utenti, e proprio questo ritorno al centro dell'attenzione del primo capitolo ha subito fatto scaturire le teorie.

Questa promozione di Nintendo ha a che fare con delle novità in arrivo su Hollow Knight: Silksong? Ovviamente questa è la prima domanda che è emersa in tanti appassionati, che ora guardano con maggiore interesse alla Summer Game Fest o anche all'Xbox Games Showcase o ad altri eventi di questa settimana per poter ricevere forse delle informazioni sul gioco. Magari anche l'annuncio di una data di uscita, chissà.