L'aspetto di Angela nel remake di Silent Hill 2 si basa sui bozzetti di Takayoshi Sato: vediamoli

A quanto pare il tanto criticato aspetto di Angela nel remake di Silent Hill 2 non è stata una trovata di Bloober Team né delle società a cui lo studio si è rivolto al fine di trattare con la massima attenzione possibile determinate tematiche.

No, l'attuale design del tormentato personaggio si basa in realtà sui bozzetti originali di Takayoshi Sato, che aveva appunto immaginato la donna con un paio di pantaloni, un maglioncino a collo alto e una fisionomia che non tendeva all'eccessiva magrezza.

Sono stati poi evidentemente gli sviluppatori di Silent Hill 2 ad apportare le modifiche, immaginando forse che una figura con quel passato così traumatico dovesse avere un aspetto più emaciato e "consumato" rispetto agli sketch di Sato, che potete vedere qui sotto.