Metaphor: ReFantazio non permetterà relazioni romantiche a differenza di Persona: Atlus spiega perché

Come forse saprete, in Metaphor: ReFantazio non esisterà la possibilità di realizzare relazioni romantiche tra i personaggi, una scelta che ha stupito alcuni fan visto che parliamo del nuovo gioco dei creatori di Persona. Perché il team ha deciso di non inserire questo un sistema di relazioni romantiche?

Katsura Hashino, il director di Metaphor: ReFantazio e di Persona 3, 4 e 5, afferma che il team è ben consapevole del fatto che "alla gente piace molto questo sistema ed è molto popolare", ma il motivo per cui è stato incluso nei giochi di Persona è stato perché "aiuta a creare una ambientazione più realistica". Non si può dire lo stesso per il prossimo JRPG, che ha un'ambientazione molto diversa.