Life is Strange: Double Exposure potrebbe includere proprio quel personaggio amato del primo gioco

Da poco Square Enix e Deck Nine hanno annunciato il nuovo Life is Strange: Double Exposure , che riporterà al centro dell'azione Max, la protagonista del primo gioco.

Un personaggio molto amato di Life is Strange potrebbe tornare (spoiler)

Ora, per dare più dettaglio è necessario fare alcuni spoiler del primo capitolo di Life is Strange, quindi se non siete interessati a subire delle anticipazioni, non proseguite oltre il video. Se invece non è un problema, vi basta scorrere ancora un po'.

In un leak di un paio di anni fa un utente su Reddit aveva spiegato che Max sarebbe tornata per indagare sull'omicidio di un'amica. Ha anche indicato che il nuovo potere della ragazza era di saltare tra due versioni della realtà. In una di esse l'amica di Max era viva. Questo è esattamente Life is Strange: Double Exposure, quindi tale leak era assolutamente vero.

Inoltre, viene affermato che ci saranno altre persone con poteri nel gioco. Infine, si afferma che Chloe dal primo capitolo sarà presente se il giocatore ha fatto certe scelte nel primo gioco.

Come vi abbiamo già raccontato nella nostra anteprima, in Life is Strange: Double Exposure potremo importare i salvataggi del primo gioco oppure decidere cosa è accaduto nella nostra partita tramite un dialogo. Fondamentale sarà ovviamente il finale, visto che in tal caso dobbiamo decidere se far morire Chloe oppure se far scatenare un uragano sulla città di Arcadia Bay.

Chloe in Life is Strange Remastered Collection

Nel caso nel quale Chloe sia viva, pare, potrebbe tornare in Life is Strange: Double Exposure. Va però detto che il leak è vecchio di anni e il team potrebbe aver deciso di cambiare le cose nel frattempo. Inoltre certe scelte nel nuovo gioco potrebbero far sì che Chloe non appaia sebbene sia viva nella nostra storia originale.

In breve, questo rimane comunque un rumor non confermato.