Street Fighter: Duel, la recensione del nuovo mobile game basato sul picchiaduro Capcom

Street Fighter: Duel, inutile dirlo, è un prodotto a dir poco divisivo. Succede spesso quando si parla di mobile game, ancora più spesso quando si prova a ridurre in qualche modo esperienze celebri e consolidate nella forma semplificata di titolo dal carattere arcade per iOS e Android, sebbene in questo caso Capcom sia andata oltre scegliendo un approccio da "clicker".

No, non stiamo parlando delle inquietanti creature che abitano il mondo post-apocalittico di The Last of Us, bensì dei "giochini" (è il caso di definirli così, stavolta) che implicano un'interazione minima, che si traduce in pochi tocchi dello schermo o addirittura nell'attivazione di una modalità automatica che porti avanti la progressione al posto nostro.

Street Fighter: Duel, l'artwork di Cammy è un buon inizio

Si tratta di derive bizzarre per un mercato composto per lo più da utenti casual, che conoscono solo vagamente il medium videoludico e sono alla ricerca di un passatempo che possa intrattenerli in maniera estemporanea, mentre sono in autobus o in fila all'ufficio postale.

Ebbene, lo spin-off sviluppato da A Plus e prodotto da Crunchyroll corrisponde a questi criteri? La risposta nella recensione di Street Fighter: Duel.