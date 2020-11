Shadow Fight Arena, la recensione

Con il terzo episodio, uscito esattamente tre anni fa, il franchise ha però adottato un approccio differente, proponendo personaggi non solo "in chiaro" ma anche molto ben realizzati e dirottando il discorso delle ombre verso i loro eventuali poteri. In quest'ultimo capitolo lo spunto narrativo è tuttavia diverso e racconta dell'avvento di un signore oscuro, con i vari combattenti impegnati ad affrontarsi per stabilire chi dovrà sfidarlo.

Gameplay

Se dovessimo individuare una fonte di ispirazione per il gameplay di Shadow Fight Arena probabilmente si tratterebbe di Mortal Kombat: i due titoli fanno uso di un sistema di combattimento simile, sebbene il mobile game non si azzardi neanche lontanamente a giocare la carta del sangue e delle mutilazioni, restando da questo punto di vista decisamente casto.

Di certo le meccaniche che regolano gli scontri non si appiattiscono limitando l'uso dei pulsanti e delle direzioni come accade in tanti picchiaduro gestuali, bensì fanno riferimento a un'interfaccia di tipo tradizionale, con uno stick analogico virtuale nella parte sinistra dello schermo per muovere il personaggio e parare, nonché una serie di pulsanti nella parte destra che consentono di colpire con l'eventuale arma equipaggiata, tirare calci, sparare un dardo e ricorrere al potere speciale.

Quest'ultimo attiva una sorta di dimensione alternativa fatta appunto di ombre, assegnando alle combinazioni di direzioni e tasti mosse speciali tanto spettacolari quanto efficaci, in grado di arrecare ingenti danni all'avversario qualora questo non risponda prontamente alla manovra, disinnescandone gli effetti. C'è insomma una grande enfasi su precisione e strategia, peccato solo che gli impatti dei colpi non siano stati valorizzati di più.

Forte di un set di animazioni oltremodo ricco e curato, Shadow Fight Arena dà vita a duelli decisamente interessanti e sfaccettati, con squadre di tre personaggi e un contesto a eliminazione in stile The King of Fighters, un roster discretamente ricco ma soprattutto un'unica modalità principale che si basa esclusivamente sulle partite in multiplayer online.