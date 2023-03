Classifica UK: Hogwarts Legacy ancora primo batte Metroid Prime Remastered, Wo Long è 8°

Hogwarts Legacy continua il suo dominio sul mercato fisico del Regno Unito, mantenendo la prima posizione in classifica per la quarta settimana consecutiva e battendo, sebbene di non molto, la new entry rappresentata da Metroid Prime Remastered, mentre l'altra novità rappresentata da Wo Long: Fallen Dynasty si è piazzata in ottava posizione.

Vediamo dunque la top ten del Regno Unito per la settimana appena trascorsa:

Hogwarts Legacy Metroid Prime Remastered FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Kirby's Return to Dream Land Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 Wo Long: Fallen Dynasty Minecraaft: Switch Edition Grand Theft Auto 5

Il gioco di Avalanche sul Wizarding World ha subito un calo del 30% nelle vendite settimanali nel Regno Unito, ma nonostante questo risulta ancora il più venduto in tale area, sempre per quanto riguarda esclusivamente il mercato fisico. Metroid Prime Remastered ha fatto segnare il 4° miglior lancio per la serie nel Regno Unito, ma è rimasto sotto a Hogwarts Legacy di circa 1000 unità.

Come abbiamo detto, il fatto che il remaster del titolo Retro Studio sia uscito quasi un mese prima in formato digitale ha sicuramente influito sull'impatto del lancio in formato fisico, che silura comunque essere il secondo miglior lancio nel Regno Unito per il 2023, finora, superando Dead Space.

Piuttosto basse risultano invece le vendite fisiche di Wo Long: Fallen Dynasty, gioco probabilmente più di nicchia e peraltro lanciato al day one direttamente nel catalogo di Game Pass, cosa che potrebbe avere avuto un certo influsso nelle vendite standard.