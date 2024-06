TopSpin 2K25 in versione Standard e Deluxe è in sconto su Amazon in concomitanza con Wimbledon

Wimbledon è alle porte e se non potete andare in Inghilterra potete sempre rifarvi con i campi sempreverdi dei videogiochi. Nello specifico, potete lanciarvi sulla Deluxe Edition di TopSpin 2K25 per PS5 e PS4. dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. La versione Xbox è in sconto, ma unicamente in versione standard, che però è comunque a un prezzo superiore rispetto alla versione PlayStation. Tutte le versioni del gioco sono al prezzo più basso di sempre per la piattaforma.