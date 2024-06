The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, tutto sulla prima avventura con protagonista la principessa di Hyrule

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, annunciato a sorpresa, arriverà su Nintendo Switch il 26 settembre e avrà come protagonista per la prima volta Zelda.

Tra le recenti "minoranze rumorose" tra gli appassionati di The Legend of Zelda ce ne sono due particolarmente insistenti: la prima è quella che da anni - se non decenni - reclama un episodio con protagonista la Principessa di Hyrule (al posto di Link) e una, emersa dal 2017 in poi, che richiede un episodio della saga più tradizionale, cioè più vicino a quei "canoni" tanto citati da Aonuma, che hanno segnato The Legend of Zelda tra il 1991 e il 2011. Poi c'è un'altra parte della platea, che non possiamo definire minoranza, che chiedeva un episodio bidimensionale. Ebbene, almeno due tra queste tre schiere sono state soddisfatte durante il Nintendo Direct di ieri. Davvero in pochi si aspettavano che Nintendo avrebbe annunciato un nuovo The Legend of Zelda in quello che, con ogni probabilità, sarà l'ultimo anno di vita di Nintendo Switch. Tuttavia, appena è iniziato il filmato, in molti hanno capito di trovarsi di fronte a un capitolo inedito della serie, un capitolo bidimensionale, con Link di nuovo mancino. Il punto è che il filmato d'annuncio parte in medias res, quando abitualmente si chiudono i giochi, e cioè con Link contro Ganon che si cimentano in una delle loro attività preferite: giocare a tennis tavolo con delle sfere di energia, con Zelda sigillata e imprigionata in un cristallo sullo sfondo. Come al solito Link vince, Ganon viene sconfitto (supponiamo sia Ganon, quantomeno) e scompare. Ma, diversamente dalle abitudini, dal vertice del suo tridente scaturisce un fenomeno inquietante: Hyrule viene ricoperta di squarci violacei e interdimensionali, bramosi di coprire le lande verdeggianti e inghiottire i suoi abitanti. A sorpresa, il primo cittadino a essere ingurgitato è proprio l'eroe, che compie un ultimo atto di coraggio: afferra il suo arco e spezza il cristallo in cui è imprigionata Zelda. Link e Ganon scompaiono, la Principessa è libera. Il primo capitolo della serie avente per protagonista la Principessa Zelda (sì, sappiamo che è un'inesattezza) arriverà su Nintendo Switch il 26 settembre 2024, e sarà accompagnato da un'edizione tematica della versione Lite della piattaforma.

Zelda 2D, ma non classico Come sempre accade nel mondo Nintendo, un cambiamento narrativo comporta sempre un'alterazione strutturale: di solito sono proprio le modifiche al gameplay a generare una variazione dello scenario. Che sia nata prima l'idea di un The Legend of Zelda senza spada, o di una Zelda protagonista, forse non lo sapremo mai. Per certo adesso abbiamo un episodio con prospettiva dall'alto in cui la protagonista è la Principessa, che a differenza di Link non impugna una spada, bensì il Bastone di Tri, ricevuto dalla sua compagna d'avventura, la fata Tri, che probabilmente ha una qualche connessione con la Triforza. Zelda ottiene il Bastone di Tri Il potere principale di questo strumento incantato è quello di creare repliche ("echoes" in inglese) di altri oggetti. C'è un tavolo? Potete, come al computer, "copiarlo" e "incollarlo". Questo è il primo esempio e il più banale: oltre ai vari arredi ci sono casse, massi e addirittura nemici da replicare, che combatteranno per voi. Se notate bene, nel menu da cui si seleziona l'oggetto da evocare (molto simile a quello criticato di Tears of the Kingdom), alcuni di loro hanno uno o più triangoli ad indicare, probabilmente, il "costo" o la difficoltà della replica. L'assenza della spada e la nuova protagonista sarebbero bastati a originare un capitolo bidimensionale molto diverso da quelli tradizionali. Aonuma e compagni, però, non si sono limitati a questo, ma hanno traslato la componente sandbox di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom in un The Legend of Zelda con vista dall'alto. È Aonuma stesso a dirlo nel video di presentazione: "ogni giocatore avrà un'esperienza diversa", una frase che potrebbe trovarsi nelle sinossi degli ultimi due The Legend of Zelda del 2017 e del 2023. Questo perché il Bastone di Tri permette di replicare a piacimento, in modo creativo e intuitivo, i vari oggetti di gioco. Il sistema è una sorta di versione semplificata e più immediata dell'Ultramano di Tears of the Kingdom: non è declinato in base al motore fisico e non ha le stesse raffinatezze, ma concettualmente è più comprensibile e sarà sicuramente più facile da utilizzare. Libertà e creatività potrebbero quindi essere più coinvolgenti per l'utente. Link viene inghiottito da uno degli squarci Per la natura stessa del Bastone di Tri, è probabile che i fan degli Zelda "tradizionali" saranno di nuovo delusi. Non sappiamo se la struttura generale sarà libera come quella di Breath of the Wild, ma di certo non torneranno gli enigmi duali (soluzione corretta/scorretta) che caratterizzavano i vecchi giochi. I tantissimi - innumerevoli secondo Aonuma - oggetti da replicare permettono un approccio creativo ai puzzle, che avranno varie risoluzioni diverse, esattamente come nei moderni The Legend of Zelda. Se gli enigmi saranno "aperti" e non duali, tuttavia, non è ancora detto che non torneranno elementi più tradizionali, come un ordine generale dell'avventura, che è un tratto tipico della saga rimosso nei capitoli a mondo aperto. Abbiamo visto soltanto il Bastone di Tri, che sarà sicuramente l'oggetto più importante, ma questo non esclude la presenza di altri strumenti che, via via, potrebbero permettere a Zelda di ampliare la mappa a tappe, differentemente da BOTW e TOTK in cui si può andare subito ovunque.