Il GDR tattico Flint: Treasure of Oblivion si mostra in un gameplay trailer con battaglie ed esplorazione

Dopo aver presentato il gioco ufficialmente lo scorso aprile, oggi Microids e il team di Savage Level hanno presentato un gameplay trailer di Flint: Treasure of Oblivision , il nuovo GDR tattico in sviluppo per PC e console basato sul romanzo L'Isola del Tesoro.

In viaggio per i sette mari con il Capitano Flint

In Flint: Treasure of Oblivision salperemo per mare nei panni del Capitano Flint, il suo secondo in comando Billy Jones e una ciurma di fidati pirati per trovare e mettere le mani su un tesoro leggendario che promette ricchezze senza pari. Più facile a dirsi che a farsi e infatti durante l'avventura saremo chiamati ad affrontare sfide e imprevisti di ogni genere.

Come abbiamo visto nel trailer di oggi, il gioco propone un sistema di combattimento tattico a turni in parte ispirati ai giochi di ruolo da tavola e i lanci con dadi, con i vari personaggi che andranno a formare il nostro gruppo di pirati caratterizzato da abilità e caratteristiche uniche. Il gioco è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC e sarà disponibile nel corso del terzo trimestre del 2024.