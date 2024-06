Non avete raggiunto i requisiti per accedere a Elden Ring: Shadow of the Erdtree? Possono bastare 28 minuti

L'arrivo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è un evento che ha diffuso grande entusiasmo in tutta la community, ma il problema è che molti giocatori probabilmente non hanno ancora raggiunto i requisiti per accedere alla nuova espansione del gioco FromSoftware, dunque può essere di conforto sapere che per raggiungere tale livello possono bastare 28 minuti.

"Se siete degli speedrunner" è il pezzo di frase che manca nell'affermazione precedente, però: per ottenere l'accesso alla nuova area contenuta in Shadow of the Erdtree è infatti necessario aver sconfitto almeno Radahn e Mohg, che peraltro non sono obbligatori nemmeno per avanzare nel gioco principale, dunque è possibile che l'obiettivo non sia stato centrato da un gran numero di giocatori, come d'altra parte confermano le statistiche raccolte.

Sebbene gli speedrunner siano dotati di abilità ed esperienza non proprio comuni a tutti gli utenti, il fatto che molti di questi si stiano specializzando nel raggiungere tale obiettivo in meno di mezz'ora può, se non altro, essere di conforto ai molti utenti che devono ancora affrontare i due boss in questione.