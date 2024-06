Dragon Age: The Veilguard, Bioware parla di alberi di abilità, classi e livello massimo

Come parte del coverage di Game Informer sono arrivati tanti dettagli sul sistema di progressione di Dragon Age: The Veilguard, che offrirà grande libertà ai giocatori per personalizzare le abilità del protagonista con un gran numero di opzioni in termini di abilità attive e passive da sbloccare.

Ma andiamo per gradi. Come forse già saprete in fase di creazione del personaggio sarà possibile scegliere tra tre classi base, ovvero il guerriero, il ladro e il mago. Ogni classe ha il proprio albero delle abilità, che come possiamo vedere qui sotto è davvero enorme. In totale parliamo di 168 nodi tra abilità attive, passive, Ultimate e tratti, suddivise in dieci sezioni tematiche in una griglia esagonale, che parte dal centro (la classe di partenza base) fino ad arrivare a delle sezioni esterne dedicate alle tre sottoclassi.