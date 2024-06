Una nuova tech demo in Unreal Engine 5.4 fatica a raggiungere il 4K nativo, anche con le GPU più potenti

La tech demo Forgotten Cemetery

MxBenchmark PC ha pubblicato un nuovo video che mette in mostra la tech demo Forgotten Cemetery, creata da Scans Factory, alla risoluzione 4K e 144op con settaggi "Epici" mentre gira su una NVIDIA GeForce RTX 4080.

Come è successo con altri tech demo di questo tipo, anche una delle più prestanti schede grafiche disponibili sul mercato, sembra non riuscire a raggiungere un framerate stabile con la risoluzione nativa 4K: nel caso di Forgotten Cemetery, il framerate tocca vette di 50/60 FPS solo in alcuni scenari, indipendentemente dalla tipologia di illuminazione diurna o notturna.

Ovviamente le cose migliorano notevolmente alla risoluzione 1440p, anche se il framerate risulta piuttosto ballerino anche in questo frangente.