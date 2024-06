Dragon Age: The Veilguard non sarà solo action, ma avrà molti elementi da gioco di ruolo

Il video di presentazione di Dragon Age: The Veilguard , pubblicato negli scorsi giorni, ha sollevato parecchi dubbi, alcuni legittimi, altri non proprio focalizzati, ma che comunque meritano una risposta. Uno dei più diffusi riguarda le componenti da gioco di ruolo, che sembrano essere state messe da parte per favorire l'azione . Stando però alla design director Corinne Busche, che ne ha parlato con il sito RPG Site, saranno fondamentali.

Alberi delle abilità

La Busche ha messo ha confronto i Mass Effect con Dragon Age, definendo i primi come dei giochi di ruolo d'azione più concentrati sull'azione, mentre per i secondi è l'esatto contrario. Il paragone tra le due serie, entrambe di BioWare, è nato da una domanda relativa alla ruota delle abilità vista nel filmato, che somiglia molto a quelle della serie fantascientifica.

Comunque sia, a differenza di Mass Effect in cui ci sono poche abilità per classe, in Veilguard gli alberi delle abilità sono "enormi", stando alla Busche. Per spiegarli, è stato tirato in ballo Final Fantasy X e la sua Sphere Grid. Al centro della griglia ci sono le skill delle classi base, ossia Mago, Guerriero e Rogue. Le abilità avanzate si trovano all'esterno della griglia, con gli alberi delle specializzazioni posizionati sull'anello esterno. I giocatori raggiungeranno le specializzazioni verso metà gioco.

Per quanto riguarda le abilità dei compagni la flessibilità sarà molto minore: ogni membro del party avrà cinque abilità principali, con i loro alberi delle abilità focalizzati sui potenziamenti. "Neve e Bellara sono entrambe delle maghe" ha spiegato la Busche, "quindi condividono due abilità di classe, chiaro? Comunque, le altre tre abilità sono uniche per la classe o il personaggio."

Per il resto vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard uscirà nell'autunno 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5.