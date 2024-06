La modalità gioco di iOS 18 non si limiterà a migliorare le prestazioni dell'iPhone

Prestazioni superiori

Questa nuova modalità si attiverà da sola quando l'utente aprirà un videogioco, riallocando le risorse del sistema per massimizzare le prestazioni e la reattività durante la sessione di gioco. Gli utenti non dovranno navigare nei menu per attivarla o scaricare app aggiuntive, semplificando così l'uso e migliorando immediatamente l'esperienza di gioco.

La presentazione della Modalità Gioco

Oltre a migliorare la fluidità e la risposta del dispositivo, la Modalità Gioco ottimizzerà anche la connettività con dispositivi esterni come AirPods e controller, riducendo la latenza degli input e dell'audio. Questo assicurerà un'esperienza di gioco più immersiva, offrendo un'esperienza ancora migliori sui titoli top del dispositivo come Assassin's Creed Mirage e Resident Evil Village. A segnalarvi l'attivazione ci penserà una notifica, che apparirà brevemente per indicare la modalità in azione.