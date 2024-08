Phantom Blade Zero ha un periodo di uscita, secondo uno YouTuber che provato il gioco

Phantom Blade Zero è un nuovo gioco d'azione sviluppato da S-Game. Ha subito attirato l'attenzione degli appassionati del genere per la sua spettacolarità e si è mostrato più volte con vari video di gameplay. Non sappiamo però ovviamente tutto, a cominciare dalla data di uscita.

Il periodo di uscita di Phantom Blade Zero

La fonte di questa informazione è lo YouTuber JorRaptor, con 960.000 iscritti. Nel suo video di anteprima dedicato a Phantom Blade Zero, pubblicato dopo aver provato il videogioco e intervistato i suoi sviluppatori, il creativo afferma che S-Game mira all'autunno 2026 come data di uscita. In altre parole, mancherebbero ancora due anni alla pubblicazione.

Come sempre, non ci è possibile confermare che quanto indicato dallo YouTuber sia corretto: è possibile che l'informazione sia frutto di un fraintendimento, ad esempio. Inoltre, come purtroppo spesso accade, quando manca così tanto tempo alla pubblicazione non è affatto impossibile che il team dedica di rimandare l'uscita.

Considerando che S-Game non ha svelato in modo ufficiale con un trailer il periodo di uscita previsto, possiamo supporre che al momento non ne abbia ancora la certezza assoluta. In ogni caso, questa informazione ci permette di farci un'idea di quanto potremmo dover aspettare: difficilmente il prossimo anno il gioco sarà pronto.

Phantom Blade Zero sarà pubblicato su PC e PS5, una versione Xbox Series X | S al momento non è prevista, ma la più recente comunicazione del team di sviluppo sottolinea che il suo obiettivo è portare il gioco su tutte le piattaforme possibili, quindi non dobbiamo ancora escludere completare mente la versione per la console Microsoft.