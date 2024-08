The First Berserker: Khazan ha un periodo di uscita e un nuovo video gameplay con i primi 15 minuti

Il publisher Nexon e il team di sviluppo Neople hanno pubblicato un nuovo video gameplay che mostra i primi 15 minuti di The First Berserker: Khazan, oltre a indicare un periodo di uscita ancora piuttosto vago: il gioco arriverà nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratta di una sorta di spin-off di Dungeon Fighter Online, una serie diventata celeberrima in Asia ma probabilmente poco nota in occidente, incentrato su un'esperienza single player in stile action RPG in terza persona, dunque qualcosa di decisamente diverso dal franchise di appartenenza.

"L'Impero di Pell Los è stato salvato, a caro prezzo", si legge nella descrizione ufficiale. Dopo che il Grande Generale Khazan e l'Arcimago Ozma hanno sconfitto il Drago Berserk Hismar e la Legione del Drago, siamo chiamati a tornare in azione nei panni di Khazan, il quale è stato falsamente accusato di tradimento ed esiliato oltre l'impero.