Lo sviluppatore di Stardew Valley ha spiegato perché la patch 1.6 è arrivata prima su PC che su console

Il creatore di Stardew Valley, ConcernedApe, ha recentemente rivelato il motivo per cui l'aggiornamento 1.6 è stato pubblicato su PC prima di console e dispositivi mobile . Per inciso, su PC è arrivato a inizio anno, mentre le altre piattaforme sono ancora in attesa. Comprensibilmente, ci sono molti fan che non vedono l'ora di immergersi nell'aggiornamento sulla loro piattaforma del cuore e che stanno vivendo male la lunga attesa.

I motivi di una scelta

A chiedere conto della situazione allo sviluppatore, è stato l'utente di X bhollywood13, che ha voluto sapere perché la patch 1.6 sia arrivata con così largo anticipo su PC.

ConcernedApe ha risposto, spiegando che gli aggiornamenti arrivano prima su PC in modo che i bug possano essere risolti rapidamente con le patch successive, il che non è possibile su console. "Quindi l'ideale è di risolvere tutti i problemi principali prima di inviare alle console", spiegando poi che altrimenti c'è il rischio che i giocatori possano incorrere in bug che interrompono il gioco o che corrompono i salvataggi, che potrebbero richiedere una settimana per essere risolti.

Fondamentalmente, le patch su console devono prima essere vagliate e approvate dai gestori della varie piattaforme. Quindi i tempi si dilatano un po', soprattutto per sviluppatori molto piccoli che non hanno team interni dedicati.

Comunque sia, ConcernedApe ha anche spiegato che il piano iniziale era quello di pubblicare le altre patch dopo un mese da quella PC, ma non è stato possibile per vari problemi tecnici che gli hanno portato via più tempo. "Ad ogni modo, mi sento in colpa", ha concluso.