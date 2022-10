Bayonetta 3, due nuovi video di gameplay fra Viola e combattimenti

Bayonetta 3 è stato mostrato con due nuovi video di gameplay pubblicati da Game Informer e focalizzati su Viola e i combattimenti, per un totale di circa venti minuti di azione in-game.

A poche ore dal trailer che rivela la presenza di diverse Bayonetta, l'action game di PlatinumGames torna a farsi vedere per un ultimo sprint promozionale prima del lancio, previsto per il 28 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.

Come saprete, in questo terzo episodio ci troveremo a controllare anche un nuovo personaggio, Viola, che sembra possedere un repertorio di mosse al pari di quello della celebre strega, inclusa una serie di potentissime evocazioni.

Il secondo video presenta sequenze in cui Bayonetta esplora alcuni degli scenari che troveremo nella campagna, confrontandosi con i nemici al loro interno e superando una serie di sfide che prevedono l'eliminazione di tutti gli avversari.

Insomma, la formula action messa a punto da PlatinumGames per questo nuovo capitolo sembra ancora più convincente e sfaccettata: potremo provarla con mano, come detto, a partire dal 28 ottobre su Nintendo Switch.