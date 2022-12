The Witcher 3: il DLC gratuito non ha ancora una data di uscita in versione Switch

The Witcher 3 riceverà presto un aggiornamento "next-gen" per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tra le novità incluse vi sono anche nuovi contenuti che saranno proposti anche sulle altre versioni del gioco, compreso Nintendo Switch. Purtroppo, però, i fan della console ibrida della compagnia di Kyoto dovranno attendere un po' più degli altri, in quanto non vi è una data di uscita prevista per il DLC.

Secondo quanto indicato da CD Projekt RED, l'update gratuito in versione Nintendo Switch "non ha una data di uscita specifica" ma di certo arriverà dopo il 14 dicembre 2022. Ryu Underhill, produttore dell'update next-gen di The Witcher 3, ha affermato che il team sta "lavorando duramente per dare ai giocatori Switch l'accesso al DLC" il prima possibile e che nuove informazioni in merito saranno condivise in futuro.

Quando l'update arriverà su Switch, i giocatori possono aspettarsi "gli stessi contenuti e le stesse correzioni" proposte su Xbox One e PlayStation 4. Inoltre, anche Switch riceverà le funzioni di cloud-save e cloud-progression, così come il DLC di Netflix.

The Witcher 3 in versione Nintendo Switch

Il nuovo DLC dovrebbe proporre circa un'ora e mezza di contenuti ed è pensato per personaggi di livello 15. Viene spiegato che si tratta di una sorta di caccia al tesoro che ha luogo nel Devil's Pit a Velene. Si tratta del luogo nel quale ci si ritrova dopo che si ha completato la zona tutorial Bianco Frutteto. Si tratta di un'area grande e circolare, chiusa in una barricata di legno dove non sembra che vi sia granché. Al momento, ci sono solo alcuni nemici umanoidi in tale zona e l'accesso bloccato a una miniera: il DLC apre il passaggio verso tale miniera.

Se siete interessati a scoprire tutti i dettagli sull'aggiornamento di The Witcher 3, ecco il nostro provato.