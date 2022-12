PS5 in vendita da GameStop oggi, martedì 6 dicembre 2022, prezzo e dettagli del bundle

PS5 in versione Standard tornerà disponibile all'acquisto presso GameStop oggi, martedì 6 dicembre 2022 a partire dalle 15:00. La console sarà venduta in bundle con altri prodotti, come giochi e accessori, con la disponibilità effettiva che verrà comunicata in tempo reale durante una diretta sul canale Twitch di GameStop Italia. Di seguito i dettagli su prezzo e contenuti del bundle di questa settimana.

Aggiornamento: in via eccezionale il drop di PS5 di questa settimana non avverrà di mercoledì come da tradizione, ma bensì con un giorno di anticipo, dunque oggi pomeriggio (6 dicembre) dalle 15:00. Abbiamo aggiornato la notizia di conseguenza, ci scusiamo per l'errore.

Il bundle con PS5 Standard (il modello con lettore) di questa settimana sarà venduto al prezzo di 799,98 euro. Includerà un secondo controller DualSense in colorazione standard, Gotham Knights Deluxe Edition, Call of Duty Modern Warfare 2, Death Stranding Director's Cut, l'headset Raptor RG H200, Atrix LED lights da 3m, Gioteck Sniper Thumb Grips (copri-levette).

Il bundle sarà acquistabile sito di GameStop in un momento non precisato dalle 15:00 in poi di martedì 6 dicembre 2022. Come al solito la disponibilità effettiva verrà comunicata dal vivo durante una diretta sul canale Twitch della catena, a questo indirizzo, che inizierà alla stessa ora. Solitamente le quantità in vendita sono estremamente limitate laddove la richiesta è altissima, specialmente ora che ci avviciniamo a Natale, quindi vi suggeriamo di seguire la livestream fin dall'inizio, tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena verrà annunciata la disponibilità.

Che ne pensate, siete interessati al bundle con PS5 proposto da GameStop questa settimana?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.