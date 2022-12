Wild Hearts: trailer sulle creature feroci dai The Game Awards 2022

Koei Tecmo ed Electronic Arts hanno pubblicato la scorsa notte un nuovo trailer per Wild Hearts in occasione dei The Game Awards 2022, incentrato sulle creature feroci che i giocatori sono chiamati ad affrontare all'interno del gioco.

Queste bestie saranno al centro della caccia portata avanti dai personaggi principali e vengono definite "Kemono", come spiegato in questo video.

Tali creature rappresentano delle grandi minacce per la terra di Azuma, in cui è ambientato Wild Hearts, e richiedono grande coraggio e abilità per essere abbattute.

I Kemono si presentano in diverse specie e forme: possono essere bestie giganti simili a draghi o assumere diverse altre caratteristiche, ma in generale hanno in comune la capacità di integrarsi con l'ambiente circostante e trasformarlo, assorbendo nuove energie.

I Keomno sono riusciti a fondersi con elementi dello scenario, ottenendo nuovi poteri dalla natura circostante e trasformando anche il panorama a causa della loro presenza e dell'abitudine al combattimento per difendere il proprio territorio. I cacciatori di Kemono possono incontrarne di ogni tipo: da piccole creature che rappresentano al fusione tra piante e scoiattoli ad essere giganteschi come montagne.

Il nuovo trailer mostra, in particolare, tre tipologie di creatura tra le più potenti presenti nel gioco: il lupo Deathstalker, il falco gigante Amaterasu e la tigre Golden Tempest, tutti modificati con particolari poteri e caratteristiche. In precedenza, avevamo visto un trailer sul potere dei karakuri in Wild Hearts, dunque continuiamo a conoscere questo bizzarro mondo fantasy creato da Koei Tecmo.