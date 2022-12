Batman: Rogue City è una mod di Doom 2 che ci porta per le strade di Gotham City

Il modder Illuminati Dad ha pubblicato Batman: Rogue City, una mod (più che altro una total conversion) per Doom 2, più precisamente per GZDoom, che ci trasforma nell'uomo pipistrello. La parte eccezionale è che si tratta praticamente di un gioco completo, realizzato oltretutto davvero bene, che sfrutta in modo eccellente il pur vecchio motore di gioco.

In Batman: Rogue City si visitano diversi luoghi storici della città immaginaria di DC Comics e si combatte con criminali di ogni risma, compresi anche alcuni dei nemici storici del personaggi.

In totale ci sono più di trenta avversari, compresi alcuni boss, distribuiti lungo otto livelli. Sono state riprodotte anche le armi più iconiche di Batman, per la gioia dei fan, nonché la Batmobile, che è anche guidabile.

Se vi interessa scaricare e giocare a Batman: Rogue City, potete dirigervi su ModDB, dove troverete anche le istruzioni dettagliate per l'installazione.

Per giocare dovete scaricare l'ultima versione di GZDoom, la 4.10.0, che potete trovare sul sito ufficiale.