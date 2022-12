Tales of Arise sarebbe dovuto essere l'inizio di una nuova saga, non un Tales of

Recentemente, gli sviluppatori di Tales of Arise hanno rivelato in un'intervista che il gioco avrebbe dovuto essere l'inizio di una nuova IP, ma alla fine il team ha deciso di proporlo come un capitolo della serie Tales.

Hirokazu Kagawa e Yusuke Tomizawa, rispettivamente director e produttore di Tales of Arise, hanno rivelato in un'intervista a DenFaminicoGamer che Tales of Arise sarebbe stato molto diverso da quello che i fan si aspetterebbero da un titolo Tales. Il gioco avrebbe dovuto chiamarsi Arise, dando vita a una nuova IP per Bandai Namco. Tuttavia, alla fine il team di sviluppo decise di proporre una nuova avventura di Tales, nonostante una serie di differenze con il gameplay dei vecchi Tales.

Sebbene gli sviluppatori non abbiano condiviso il motivo per cui hanno evitato di creare una nuova IP, possiamo supporre che la motivazione sia di natura finanziaria. Dopotutto, avere il nome di una saga nota aiuta a ottenere più risonanza, mentre essere proposto come un nuovo franchise rischia di "spaventare" giocatori che non amano provare cose nuove.

Tales of Arise ha ricevuto recensioni positive da parte dei fan e possiamo probabilmente aspettarci di sentire ancora parlare di questo franchise in futuro. A questo riguardo, abbiamo da poco scoperto la registrazione del marchio Tales of Arise: Beyond the Dawn.

Bandai Namco stessa ha creduto in questo progetto, visto che in passato pubblicava i titoli Tales prima in Giappone, ma Tales of Arise è stato reso disponibile lo stesso giorno in Giappone e nel resto del mondo,