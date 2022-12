Escape from Tarkov: trailer presenta la patch 0.13, con le "Strade di Tarkov"

Battlestate ha pubblicato un trailer per presentare la patch 1.3 dello sparatutto tattico Escape from Tarkov. In particolare viene mostrato un nuovo luogo: le "Strade di Tarkov" o Streets of Tarkov che dir si voglia.

Come il nome dell'area fa intuire, si tratta di una grossa aggiunta al gioco, che consente un'esplorazione più approfondita delle strade della città, con anche la possibilità di entrare all'interno di alcuni edifici.

Escape from Tarkov è in sviluppo da molti anni ormai. La prima beta chiusa risale al 2017, ma lo sviluppo è iniziato addirittura nel 2012, praticamente dieci anni fa, da alcuni ex Absolutsoft.

Gli aggiornamenti di Escape from Tarkov sono stati regolari, anche se qualcuno ha fatto più volte notare la lentezza generale dei progressi. In realtà la formula sembra funzionare, quantomeno a livello commerciale, con gli sviluppatori che procedono a braccio seguendo le indicazioni della comunità.

Per adesso Escape from Tarkov è giocabile solo su PC. La versione finale non ha ancora una data d'uscita finale. In realtà non sappiamo nemmeno se ci sarà mai una versione finale, visto il modello di business seguito finora.