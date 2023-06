Prime Gaming: 4 giochi in regalo per festeggiare l'Amazon Prime Day 2023

Per celebrare il Prime Day 2023, di cui vi abbiamo già condiviso tutti i dettagli, Amazon ha annunciato che gli iscritti di Prime Gaming possono reclamare una serie di giochi per PC, a partire da Prey. A seguire, ci saranno Baldur's Gate II: Enhanced Edition (dal 27 giugno), Shovel Knight: Showdown (6 luglio) e Star Wars: Il potere della Forza (10 luglio). Il Prime Day partirà l'11 luglio, quindi le offerte termineranno il gioco precedente. Tutti i giochi vanno sbloccati tramite Amazon Games.

Con Prey intendiamo il capitolo del 2017 di Arkane Austin, non dell'originale gioco del 2006 realizzato da Human Head Studios. È di un immersive sim di alta qualità che non ha ottenuto un enorme successo commerciale (per usare un eufemismo) ma è considerata da stampa e pubblico una grande opera videoludica. Il gioco ha anche ricevuto due espansioni, Mooncrash - una modalità in stile rogue-lite - e Typhon Huntrer - una modalità multigiocatore asimmetrica -.

Baldur's Gate II: Enhanced Edition è la versione potenziata del gioco di ruolo basato su D&D originariamente pubblicato nel 2000. Shovel Knight: Showdown è un gioco d'azione e piattaforme multigiocatore del 2019. Star Wars: Il potere della Forza è invece del 2008 e ci mette nei panni di un Sith apprendista di Vader: si tratta di un gioco d'azione in terza persona a base di combattimenti con la spada laser e l'uso della Forza.

Prey

Questi giochi si sommano ovviamente a quelli già annunciati per giugno 2023.