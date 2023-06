Forza Horizon 5 x Barbie: collaborazione tra film e gioco scovata, ecco le immagini delle auto

Forza Horizon 5 riceverà due nuove auto per promuovere il film di Barbie. L'informazione è stata condivisa dallo YouTuber Don Joewon Song ed è stata confermata dalla testata VGC che ha visionato le novità all'interno dell'Horizon Promo menù del gioco.

Le auto sono una 1956 Barbie Movie Corvette EV (nella categoria Chevrolet) e la 2022 Barbie Movie Hummer EV Pickup (sotto GMC). Al momento non è possibile ottenere le auto in Forza Horizon 5 e l'unico modo per vederle in azione è usare gli eventi blueprint tramite Event Lab che permette all'IA di usare i mezzi.

L'opzione più credibile è che le nuove auto di Barbie per Forza Horizon 5 siano in arrivo tramite un evento dedicato al film o tramite missioni che permettono di sbloccarle. Probabilmente dovremo attendere ancora un po' per avere informazioni.

Sebbene l'idea di vedere il brand di Barbie dentro Forza Horizon 5 possa sembrare strana, va notato che Barbie è di proprietà di Mattel che possiede anche Hot Wheels. Quest'ultimo era alla base di un'espansione di alta qualità per Forza Horizon 5, pubblicata nel luglio 2022. Anche Forza Horizon 3 ricevette un DLC dedicato nel 2017. Vi è quindi una lunga collaborazione tra Forza e Mattel.

Il prossimo capitolo della saga sarà Forza Motorsport che potrebbe non avere un seguito, secondo Turn 10.