Inspector Gadget - Mad Time Party: data di uscita e versioni Xbox confermate, dopo le critiche

Microids ha annunciato la data di uscita per Inspector Gadget - Mad Time Party. Il gioco sarà pubblicato il 14 settembre 2023, in edizione fisica e digitale su Nintendo Switch e PlayStation 5 ed esclusivamente in digitale su Steam, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X|S. La versione fisica PlayStation 4 sarà disponibile il 29 settembre 2023.

Notiamo che tra le piattaforme di riferimento è presente anche Xbox. Inizialmente Microids aveva presentato Inspector Gadget - Mad Time Party solo per PC, Switch e PlayStation, mentre aveva scartato la versione per le console di Microsoft temendo che non vi fosse sufficiente richiesta. La scelta ha fatto discutere, ovviamente, ma pare che alla fine il team francese abbia deciso di supportare anche la piattaforma di Redmond.

Ricordiamo che Inspector Gadget - Mad Time Party è sviluppato da Smart Tale Games. Si tratta di un party game per 1-4 giocatori che ci porta all'interno dell'universo dell'Ispettore Gadget. Potremo esplorare una serie di luoghi noti ai fan e anche incontrare personaggi come il Commissario Quimby, Penny o gli agenti della M.A.D. e utilizzare i vari gadget dell'Ispettore per combattere le forze della M.A.D..

In termini narrativi, Inspector Gadget - Mad Time Party ci racconta della caduta di Metro City, ora dominata da Dr. Claw. Il nostro personaggio cercherà di usare una macchina del tempo per risolvere il problema ma queste si romperà e vari antenati dell'Ispettore saranno catapultati nel presente. Dovremo ottenere le parti della macchina del tempo e completare una serie di missioni con 16 diversi mini-giochi.