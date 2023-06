The Elder Scrolls 6 è stato annunciato cinque anni fa, rivediamo il primo trailer ufficiale

Sono passati cinque anni dall'annuncio ufficiale di The Elder Scrolls 6, o meglio 5 anni e un giorno. Era il lontano 11 giugno 2018 quando Bethesda svelò il nuovo capitolo della sua celebre serie GDR durante il suo showcase estivo.

Presi dalla nostalgia e per rinfrescarci la memoria, vi proponiamo nuovamente il primo e unico trailer ufficiale del gioco, un teaser panoramico che mostra la regione in cui sarà ambientato il gioco e il logo ufficiale.

Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Nel 2020 è iniziata una nuova generazione videoludica con il lancio di PS5 e Xbox Series X|S, mentre nel 2021 è stata ufficializzata l'acquisizione di Zenimax, la compagnia madre di Bethesda, da parte di Microsoft, che ora fa parte degli studi first party di Xbox.

Nel frattempo sappiamo ancora poco o nulla di The Elder Scrolls 6, nonostante sia passato tutto questo tempo. In parte ciò è giustificato dal fatto che gli sforzi di Bethesda si stanno concentrando su Starfield, l'RPG sci-fi in arrivo il 6 settembre e che ieri abbiamo rivisto, in gran forma tra l'altro, durante l'Xbox Games Showcase.

Per il momento dunque storia, ambientazione, i personaggi e altre informazioni cruciali sul gioco rimangono un mistero. Sappiamo solamente che esiste, che è in produzione e che uscirà su PC e console Xbox. Quando, solo il tempo ce lo dirà. Speriamo ovviamente di non dover aspettare altri cinque anni.

Potrebbe trattarsi tra l'altro dell'ultimo The Elder Scrolls realizzato da Todd Howard, considerando quanti anni impiega Bethesda a realizzare i vari capitoli delle sue serie maggiori.