Hideo Kojima svela una seconda immagine teaser dei personaggi del nuovo gioco: "Where"

Hideo Kojima è nel pieno delle sviluppo di un nuovo gioco e sta ora iniziando a condividere dei teaser dedicati, presumibilmente, ai personaggi di tale opera. Dopo il teaser "Who am i?", ore è il turno di "Where am i?".

Come potete vedere poco sotto, l'immagine mostra ancora una volta un volto, con i capelli che sembrerebbero raccolti sulla nuca o in cima alla testa. Lo scatto è molto simile a quello precedente: sullo sfondo vediamo delle luci e la persona in primo piano è in penombra. In questo caso si vede qualcosa di più degli occhi e del volto, mentre nel primo scatto era tutto più scuro.

Come sempre, Kojima è alquanto criptico e il tweet è accompagnato dalla scritta "Who is 'WHERE'?", ovvero "Chi è 'DOVE'?", lasciando intendere che "DOVE" potrebbe essere anche il nome del personaggio o di qualcosa di specifico, non solo una parola generica.

I fan ritengono che il primo teaser nascondesse Elle Fanning, ma in questo secondo caso, al momento della scrittura di questa notizia, non ci sono ancora ipotesi. Il gioco di Hideo Kojima non ha ancora un volto (letteralmente) ma sta già facendo discutere gli appassionati.

Novità più sostanziali dovrebbero arrivare a un futuro evento: i Game Awards 2022 potrebbero essere il luogo e il momento scelto. Voi che ne pensate?