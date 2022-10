Bayonetta 3: un video su Viola, nuovo personaggio giocabile su Nintendo Switch

Bayonetta 3 torna a mostrarsi con un nuovo video, pubblicato da Game Informer, in questo caso incentrato su Viola, uno dei nuovi personaggi che faranno il proprio debutto nel terzo capitolo della serie in arrivo su Nintendo Switch.

Viola è una Strega Umbra che deve ancora completare il proprio addestramento, dunque ha uno stile diverso da Bayonetta e ancora da affinare.

Bayonetta 3, Viola in un'immagine

Tuttavia, si tratta di una combattente dotata di grande talento e ha intenzione di dimostrarlo nel corso della storia del terzo capitolo, con tutta la volontà di mettersi in mostra per diventare una strega operativa a tutti gli effetti.

Viola ha uno stile di combattimento diverso, più energico e meno raffinato rispetto a quello di Bayonetta ma non è meno efficace, fornendo una valida alternativa alla protagonista storica e uno stile decisamente diverso, che può adattarsi a utenti con gusti differenti.

Sotto diversi aspetti, Viola sembra quasi uscita da Devil May Cry come stile e anche come look generale, cosa che la rende decisamente interessante a prescindere anche dalle sue motivazioni specifiche e dalle parti narrative che la caratterizzazione e ne illustrano meglio il carattere e le motivazioni.

Bayonetta 3 si è mostrata in precedenza in un nuovo e lungo trailer gameplay dal Nintendo Direct, in seguito al quale abbiamo anche pubblicato uno speciale in cui sveliamo vari dettagli del gameplay per l'attesissimo action di PlatinumGames.