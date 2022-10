Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la classifica al 2 ottobre 2022 premia Morbius

Netflix ha svelato la nuova classifica settimanale dei film e delle serie TV più visti in Italia, precisamente per il periodo del 26 settembre - 2 ottobre 2022. La classifica ci fa vedere che a essere premiato è Dahmer e Morbius. Vediamo però tutti i dettagli, partendo dalla Top 10 delle serie TV più viste:

Dhamer: Mostro: La storia di Jeffret Dahmer Dynsaty Stagione 5 L'Imperatrice Stagione 1 Fate - The Winx Saga Stagione 2 Wanna Stagione 1 Mare Fuori Stagione 2 The Crown Stagione 2 The Crown Stagione 1 Cobra Kai Stagione 5 Mare Fuori Stagione 1

Come potete vedere, non è una settimana densa di novità, con la sola esclusione de L'Imperatrice. Il resto della classifica è composta da serie già disponibili che riconfermano il proprio successo. Fate The Winx Saga Stagione 2 è calato rapidamente dalla prima posizione alla quarta, mentre The Crown continua a rimanere in Top 10: vedremo se il pubblico andrà avanti con tutte le stagioni o se la morte della Regina sarà una motivazione non sufficiente per scatenare l'interesse per il resto della saga. Continua da oramai 16 settimane il successo di Mare Fuori, che non pare volerne sapere di lasciare la Top 10, anche se la prima stagione è oramai al limite.

Classifica settimanale delle serie TV più viste in Italia

Vediamo invece la classifica dei film più visti su Netflix in Italia nella settimana conclusasi il 2 ottobre 2022:

Morbius Blonde Lou Athena Do Revenge A Jazzman's Blues Memorie di una Geisha Blood and Bone L'Uomo del Labirinto Se mi vuoi bene

Come potete vedere, Morbius è stato in grado di attirare l'attenzione del pubblico italiano, ottenendo così la prima posizione. Dopo l'insuccesso al botteghino, pare che una buona fetta di pubblico volesse vedere in prima persona quanto brutto fosse il film? Tra le novità troviamo anche Blonde, la storia di Marilyn Monroe. Il film di maggior successo rimane però Do Revenge che è per la terza settimana di fila in Top 10, una rarità per questa categoria.

Classifica dei film più visti su Netflix in Italia nella settimana conclusasi il 2 ottobre 2022

Vi lasciamo infine per confronto ai dati della settimana precedente.