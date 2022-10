GTA 5: YouTuber completa il gioco con il minor numero di uccisioni possibile, ci ha messo tre anni

Il mondo dei content creating su YouTube, Twitch e simili richiede che ci si inventi sempre sfide particolari e complesse, per rendere interessante un gioco come GTA 5 che oramai tutti conoscono a memoria. Uno YouTuber si è quindi cimentato in una sfida molto complessa: finire GTA 5 con il minor numero di uccisioni possibile; il problema è che ci ha messo ben tre anni.

Precisamente, DarkViper ha completato GTA 5 eliminando 96 nemici. Ovviamente è spesso impossibile superare una missione senza uccisioni, quindi l'obbiettivo era puntare al numero minimo, seguendo però anche le seguenti regole:

Nessuna uccisione a meno che sia previsto dal gioco

Se si uccide un NPC, lo si deve fare con armi corpo a corpo

Se non è impossibile usare il corpo a corpo, si usa l'arma più debole

Non sono ammesse armature a meno che sia impossibile proseguire senza

Non si possono usare mod

Delle 96 eliminazioni, lo YouTuber di GTA 5 ne ha completate solo 30 con armi da fuoco. Bisogna precisare che anche altri NPC sono morti nel gioco oltre a quelli conteggiati, ma in tal caso a occuparsene è stato un alleato del personaggio o usando altri metodi indiretti.

Trevor deve accontentarsi di poche uccisioni

DarkViper svela anche alcune statistiche dedicate a questa sua sfida. Ha avuto bisogno di 1.000 ore per completare la serie e ha ottenuto, con i 27 video che la compongono, oltre 30 milioni di visualizzazioni e grazie a essa ha ottenuto 90.000 nuovi iscritti. Nel caso nel quale vi chiediate che senso abbiamo queste sfide, quindi, ecco svelato il motivo.

